Игнашевич порассуждал о возвращении Акинфеева в сборную России

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич порассуждал о возвращении голкипера Игоря Акинфеева в состав национальной команды. Его слова приводит «РБ-Спорт».

По мнению Игнашевича, возможное появление Акинфеева в сборной — хорошая идея. «Перед Евро, думаю, надо к Игорю обратиться. Мне бы хотелось, чтобы он участвовал», — заметил бывший футболист.

Игнашевич добавил, что в России есть хорошие вратари, «нет той пропасти между Акинфеевым и другими, какая была еще несколько лет назад». Бывший игрок подчеркнул, что Акинфеев будет полезен команде в любом статусе.

28 сентября главный тренер сборной России Станислав Черчесов также прокомментировал информацию о возможном возвращении Акинфеева в национальную команду. Специалист отметил, что не знает, откуда берутся такие слухи.

13 сентября об этом заговорил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он отметил, что был бы рад снова увидеть голкипера в международных матчах.

34-летний Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2003 году. Голкипер провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. В активе вратаря бронзовая медаль Евро-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.