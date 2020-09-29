Минприроды списало проблемы мусорной реформы на коронавирус

Проблемы исполнения мусорной реформы в России связаны с ситуацией вокруг коронавируса, из-за чего ряд региональных операторов находятся в сложном положении. Таким образом в Минприроды отреагировали на критику Счетной палаты (СП), проверившей ситуацию в сфере обращения с отходами, пишет РБК.

Аудиторы указали, что уровень переработки отходов не превышает семи процентов, то есть более 90 процентов по-прежнему отправляется на свалки. Между тем сами свалки отравляют воздух, почву и воду в нарушение требований законодательства.

Ситуацию с официальными полигонами в СП описали как близкую к критической. В 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17-ти — до 2022 года. Возможностей создать новые полигоны у регионов, как правило, нет.

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Что касается федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который должен решить проблему, то аудиторы настаивают на его пересмотре. Многие параметры, уверены они, не прописаны: в частности, нет стимулов для граждан в использовании многоразовых товаров, тары и упаковки.

Различные целевые показатели и результаты не увязаны друг с другом, при их выборе не учитывалась ситуация в конкретных регионах. Такое положение дел привело к тому, что 42 процента субъектов федерации до сих пор не заключили соглашения о реализации региональных проектов.

В Минприроды утверждают, что ситуация с переработкой твердых коммунальных отходов находится под постоянным контролем, а регионам оказывают поддержку. Тем субъектам Федерации, соглашение с которыми все же удалось заключить, направлены восемь миллиардов рублей.

Представитель пресс-службы министерства подчеркнул, что в настоящее время изучается потребность регионов в контейнерах для раздельного сбора мусора. Для субсидий на эти цели зарезервирован миллиард рублей из экологического сбора на 2020 год. Ведомство объяснило, что разрабатывает нормативные правовые акты, которые привлекут добросовестных инвесторов, ищет способы поддержки и проводит просветительские мероприятия.

Ранее Счетная палата предупредила об угрозе срыва национальной цели по снижению бедности, сообщила о потраченных впустую средствах на нацпроект «Здравоохранение», а также назвала главной проблемой в реализации национального проекта «Наука» существенную нехватку финансирования.