Прокуратура посчитала слишком мягкими сроки по делу «Нового величия»

Прокуратура посчитала слишком мягкими сроки фигурантам дела «Нового величия», обвиненным в организации экстремистского сообщества, и обжаловала их. Об этом сообщили в пресс-службе Люблинского суда Москвы, куда поступило апелляционное представление ведомства, передает ТАСС.

Приговор по делу «Нового величия» был озвучен 6 августа. Руслан Костыленков как главный фигурант получил семь лет лишения свободы. Петру Карамзину назначили наказание в виде шести с половиной лет колонии, Вячеславу Крюкову — в виде шести лет. Дмитрия Полетаева, который содержался в СИЗО, приговорили к шести годам условно. Также условные сроки получили Максим Рощин (6,5 года), Мария Дубовик (6 лет) и Анна Павликова (4 года). Все четверо освобождены из зала суда.

В марте 2018 года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества, целью которого, по версии следствия, было свержение власти в России. В СИЗО оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. Сторона защиты считает, что инициатором создания движения был внедренный силовиками провокатор, который дал показания, ставшие основой обвинения. Позднее программу «Нового величия» признали безопасной для власти, так как в листовках не нашли призывов к экстремизму, но фигуранты дела находятся в списке террористов и экстремистов.

После проведения в августе 2018 года «Марша матерей» в защиту фигурантов дела из СИЗО отпустили Павликову и Дубовик. В 2019 году другого участника движения Павла Ребровского приговорили к двум с половиной годам колонии. На рассмотрении жалобы на приговор в Мосгорсуде он отказался от признательных показаний и сказал, что давал их под давлением. В результате его отпустили под подписку о невыезде, дело вернули на новое рассмотрение. В марте 2019 года два года условно получил Рустам Рустамов, который дал показания на других участников, признал вину и заключил досудебное соглашение.