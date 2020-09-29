Создание «Cиловичка» объяснили любовью к родине

Руководитель военно-патриотического клуба «Орден» Светлана Власова объяснила, что создание в Архангельске детской площадки с названием «Силовичок» связано с любовью к родине. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Раньше на месте площадки была заброшенная территория, свалка. Мы все убрали, вывезли. Мы видим, как дети радуются, родители только благодарят. Ни один житель не подошел и не сказал: вы делаете какую-то фигню. Мы — патриотический клуб, мы любим свою родину», — заявила Власова.

На новую игровую зону обратили внимание в сентябре 2020 года. Территорию оборудовали каруселями в виде самолетов и танков, а также игровыми военными машинами с турниками. На площадке поставили лавочки, установили стелу «Я люблю Юнармию» и щит с надписью «Патриотизм воспитывается с детства!». Там также стоят фигуры детей в военной форме, а на стене соседнего здания нарисовано граффити с надписью «Есть такая профессия — Родину защищать!».

В июне 2020 года в Госдуме планировали рассмотреть законопроект о содержании лавочек, клумб и детских площадок. Эти объекты хотели перевести в общую долевую собственность жильцов. Изменения касались только инфраструктуры, созданной по федеральной программе. Таким образом владельцев жилплощади хотели обязать взять на себя расходы по покраске или ремонту.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться