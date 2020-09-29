Протоиерей Димитрий Смирнов попал в реанимацию

Протоиерей Димитрий (Смирнов), известный по многочисленным скандальным высказываниям, попал в реанимацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на священника и сотрудника скорой помощи Феодорита Сенчукова.

«Прошу молитв о здравии тяжко болящего протоиерея Димитрия Смирнова», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что причиной госпитализации священнослужителя стал не коронавирус.

По информации Telegram-канала Mash, у протоиерея диагностировали заболевание головного мозга.

8 мая стало известно, что протоиерей, который ранее давал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции и заявлял о пользе от эпидемии COVID-19, заразился коронавирусом и лег в больницу. Менее чем через две недели он выздоровел.

В конце августа протоиерея Димитрия (Смирнова) освободили от занимаемой им должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Сообщалось, что такое решение было принято в связи с состоянием здоровья священнослужителя. Синод Русской православной церкви (РПЦ) выразил ему благодарность «за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии» и пообещал, что священнослужитель станет почетным председателем патриаршей комиссии.