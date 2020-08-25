Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье

Протоиерея Димитрия (Смирнова), известного по многочисленным скандальным высказываниям, освободили от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом со ссылкой на Синод Русской православной церкви (РПЦ) сообщает РИА Новости.

Решение было принято в связи с состоянием здоровья протоиерея. Синод выразил ему благодарность «за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии». Смирнов станет почетным председателем патриаршей комиссии.

Новым главой комиссии по вопросам семьи назначен священник Феодор Лукьянов, клирика города Москвы.

В феврале Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Он заявил, что гражданские жены — временная утеха для мужчин. Позднее он сравнил женщин с автомобилями.

В апреле, в разгар пандемии коронавируса, священнослужитель дал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы россиян, по его мнению, являются надуманными — «бесы страшные картинки рисуют».