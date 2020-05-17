Рассказано о состоянии увидевшего пользу в коронавирусе и заболевшего священника

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), который ранее заразился коронавирусом, идет на поправку. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РПЦ.

Советник патриаршей комиссии Алексей Комов рассказал, что протоиерей идет на поправку, его состояние улучшилось. Комов добавил, что Смирнов находится в обычной палате.

Также советник привел цитату протоиерея, предоставленную его секретарем.

«Дорогие мои деточки, друзья-молитвенники, братья и сестры, состояние моего здоровья значительно улучшилось. Я еще нахожусь в больнице, но в обычной палате. Температура нормальная, иду на поправку. Сердечно благодарю всех вас за молитвенную поддержку», — отметил Смирнов.

Ранее сообщалось, что протоиерея госпитализировали, однако диагноз не уточнялся. Позже стало известно, что у него коронавирусная пневмония.

Ранее в мае протоиерей заявил, что эпидемия коронавируса позволила людям проявить лучшие качества. Он призвал подумать о положительной стороне распространения вируса и добавил, что эпидемия может быть «чрезвычайно полезным явлением».

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