В Рио-де-Жанейро откроют памятник Беллинсгаузену

Памятник первому российскому мореплавателю, одному из первооткрывателей Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену откроют в Рио-де-Жанейро.

Презентация памятника и его будущего места установки в виде фотовыставки состоялась 29 сентября в Российском военно-историческом обществе (РВИО) в Москве. В церемонии приняли участие председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский, заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев, а также другие гости.

Монумент на набережной Залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро должны были открыть в январе 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли на более поздний срок.

Памятник был создан при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Ранее при поддержке фонда и личном участии Усманова были открыты памятники академику Николаю Пилюгину, писателю Александру Твардовскому, архитектору Ле Корбюзье, балерине Майе Плисецкой и политику Евгению Примакову.