Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ

Фильм режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай», рассказывающий вымышленную историю о конфликте в Нагорном Карабахе, исключили из внеконкурсной программы «Вокруг света» 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал программный директор фестиваля Кирилл Разлогов.

По его словам, исключение картины не имеет отношения к национальности режиссера. «Фильм снят, это связано с тем, что его действие происходит в Нагорном Карабахе и он связан с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе», — пояснил Разлогов.

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«Такого рода картина была бы снята независимо от того, где она сделана, в Азербайджане, Армении, Франции или в каком-то другом месте, потому что в период разгара конфликта это может привести к очень тяжелым последствиям», — заявил программный директор ММКФ.

Разлогов также отметил, что Россия держит нейтралитет в армяно-азербайджанском конфликте. В основном конкурсе кинофестиваля остался фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали «Дочь рыбака», а во внеконкурсной программе «Эйфория наваждений» — лента бакинца Хилала Байдарова, а также кино «От смерти до смерти» в совместном производстве Мексики, Азербайджана и США.

Главный герой картины Дживана Аветисяна «Врата в рай» — немецкий журналист Роберт, который вернулся в Арцах (Нагорный Карабах), чтобы осветить события войны, разразившейся после 22-летнего перемирия. Действие художественного фильма происходило в 2016 году.

42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября. Смотр откроется российской премьерой фильма Михаила Локшина «Серебряные коньки».