Режиссер фильма о Карабахе отреагировал на его исключение из программы ММКФ

Режиссер фильма «Врата в рай», рассказывающего вымышленную историю о конфликте в Нагорном Карабахе, Дживан Аветисян отреагировал на исключение картины из внеконкурсной программы «Вокруг света» 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Свое отношение к решению оргкомитета конкурса он описал в интервью РБК.

Создатель ленты признался, что произошедшее его очень оскорбило, и выразил свое сожаление. «Фестивали, на мой взгляд, никогда не должны поддаваться политическому влиянию, насколько бы сильным это влияние ни было. В противном случае, кинофестивали перестали бы быть лучшим звеном представления искусства общественности», — заявил Аветисян.

Он предположил, что решение об отмене показа было принято на «самом высоком уровне» после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом режиссера уведомили в тот же день.

По словам Аветисяна, иностранные продюсеры картины США и европейских стран обратились к организаторам ММКФ с просьбой пересмотреть решение. «Этот фильм ни в какой форме не пропагандирует ненависть или агрессию по отношению к Азербайджану. Фактически, он способствует миру, который сегодня необходим не только Армении или Азербайджану, но и всей планете», — подытожил он.

Главный герой картины Дживана Аветисяна «Врата в рай» — немецкий журналист Роберт, который вернулся в Арцах (Нагорный Карабах), чтобы осветить события войны, разразившейся после 22-летнего перемирия. Действие художественного фильма происходило в 2016 году.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.