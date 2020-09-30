Познер оценил способность россиян жить при демократии

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к истории и практике демократии в России, а также оценил способность населения страны жить при такой политической системе. Его комментарий опубликован на сайте «Познер Online».

Познер ответил на вопрос читателя о том, возможна ли в России «эффективная демократия западного типа», несмотря на «эксперименты февраля — октября 1917 и 1990-х», которые привели к политическому хаосу и ужасным последствиям для экономики, общества и государственной целостности.

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По мнению телеведущего, события 1917 года не были экспериментом. «Это были революции, а революции никогда не бывают демократическими по своей сути, поскольку они не обходятся без насилия», — уверен журналист.

Познер добавил, что те, кто пришел к власти в феврале 1917 года, не смогли принять важные решения, а кто пришел в октябре — «и не помышляли о демократии». В 1990-х, по мнению ведущего, реальная власть была у олигархов. Их Познер назвал людьми, чуждыми демократии.

«Наконец, я против авторитарной власти, но совершенно не сторонник вседозволенности. Полагаю, что русские люди не менее способны жить при реальной демократии, чем какие-либо другие», — заключил телеведущий.

Ранее Познер объяснил, почему Россия враждебно воспринимается американцами. По его словам, на американских телеканалах показывают только отрицательные картинки о России, а большинство людей формулируют свое отношение к ситуации в мире по тому, как им подают ту или иную ситуацию.