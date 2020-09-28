Познер предложил наказание для отрицающих коронавирус россиян

Телеведущий Владимир Познер предлагает жестко штрафовать россиян, отрицающих существование коронавируса и считающих ненужным носить маски. Его комментарий опубликован на сайте «Познер Online».
«Я бы попытался сначала поговорить с ними, но если они продолжали бы упорствовать, я бы стал штрафовать их по-серьезному», — отметил журналист.
Познер привел в пример Францию, где за первое нарушение с гражданина требовали сумму в 25 тысяч рублей, а за второе — в два раза больше.
Телеведущий уверен, что после введения таких строгих санкций люди станут повсеместно носить и маски, и перчатки. «А верят или не верят, не имеет значения — пусть соблюдают установленный порядок, хоть не веря», — заключил Познер.
Ранее журналист объяснил, почему Запад скептически относится к российской вакцине от коронавируса. По его мнению, у западных стран в данном случае политика берет верх над разумом.
86-летний Владимир Познер — советский и российский журналист, ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Познер вел телемост со стороны Москвы, а из США на связь выходил ведущий Фил Донахью.