Познер, Хабенский и еще 200 человек подписали письмо в защиту историка Дмитриева

Телеведущий Владимир Познер, актер Константин Хабенский и еще более 200 человек подписали письмо в защиту осужденного на 3,5 года главы карельского отделения общества «Мемориал», историка Юрия Дмитриева. Они потребовали передать его дело на рассмотрение суда любого другого региона страны, поскольку, по их мнению, Верховный суд Карелии может быть пристрастен. Письмо публикует «Новая газета».

«Два оправдания по суровым статьям явно показывают, что не было оснований ни для уголовного преследования, ни тем более для содержания под стражей, на котором каждый раз настаивал Верховный суд Республики Карелия. Это позволяет нам считать, что суд был пристрастен тогда и уже просто не сможет вынести справедливое решение сейчас», — говорится в тексте письма.

Помимо Познера и Хабенского письмо также подписали академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), историки, литераторы, кинематографисты, политики и другие известные личности, среди которых глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кинокритик Антон Долин, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили и Инна Чурикова.

Ранее Петрозаводский городской суд признал историка виновным в развращении приемной дочери. По словам адвоката, Дмитриев оправдан по эпизодам об изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

Дело против Дмитриева было заведено в конце 2016 года после того, как в его доме обнаружили ржавый обрез оружия и фотографий приемной малолетней дочери в полуголом виде, на которой ей три, пять и шесть лет. Прокуратура посчитала, что он изготавливал детскую порнографию, и потребовала отправить его в колонию строгого режима на девять лет.

Историк Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы, был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе.