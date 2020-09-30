На Украине предложили переименовать Россию

Депутат Верховной Рады Украины из фракции «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Запись его интервью телеканалу «Украина 24» доступна на YouTube.

Ведущая процитировала высказывание Потураева о том, что украинцы могут «на своих картах начать называть Россию Московией», поскольку она долгое время называлась Московией и Татарией.

«Каждая нация сама решает, как называть соседей», — пояснил Потураев. Он добавил, что французы называют Германию Аллеманией, а украинцы — Нимеччиной.

Депутат заявил, что Россия только при Петре I начала называться Российской Империей. «А до этого они назывались Московское царство или Московия», — сказал Потураев.

Ранее Никита Потураев сожалел о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву и обвинял платформу Netflix в способствовании российской пропаганде.