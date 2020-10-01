В Госдуме ответили на предложение Украины переименовать Россию

Российские парламентарии отреагировали на предложение депутата Верховной Рады Украины из фракции «Слуга народа» Никиты Потураева переименовать Россию в Московию. Украинскому коллеге ответили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Госдумы от Севастополя и Крыма Руслан Бальбек в беседе с «Национальной службой новостей».

Так, Лебедев назвал Потураева малограмотным, некомпетентным и непрофессиональным человеком, отметив, что никто не давал ему право рекомендовать наименования другой страны. «Пусть своей Хохляндией занимается и пусть переименовывает там, что захочет. Наше государство к ним никакого отношения не имеет», — подчеркнул он.

Бальбек в свою очередь напомнил, что подобные предложения звучали на Украине около года назад. «Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина — это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политик», — пояснил свою позицию депутат. Он счел аморальным «менять устоявшиеся названия государств в угоду чьим-то политическим амбициям».

Ранее Потураев, объясняя свое предложение, заявил, что каждая нация сама решает, как называть соседа. Так, французы называют Германию Алеманией, а украинцы — Нимеччиной. По его словам, Россия только при Петре I начала называться Российской империей, а до этого называлась Московское царство или Московия.