Ягудин прокомментировал конфликт Плющенко и Тутберидзе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал конфликт между тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. Его слова приводит Sport24.

«Это балаган. Мне уже хочется, чтобы скорее шли соревнования. Я всегда думал, что тренерская деятельность — это спорт, а не шоу-бизнес. Хочется, чтобы победы присуждали не за словесные противостояния», — посчитал Ягудин. Он подчеркнул, что внимание к фигурному катанию усиливается, однако захотел, чтобы спортсмены тренировались и приносили медали вместо выяснения отношений.

1 августа директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил об охоте на учениц Тутберидзе. По его мнению, переходы спортсменок выглядят нечистоплотно.

За последние три месяца ряд фигуристок из группы Тутберидзе перешли в академию Плющенко. В частности, чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Также с мая этого года там числится тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.