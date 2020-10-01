Путин созвонился с Макроном из-за Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном в связи с резко обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы российский и французский лидеры обстоятельно обсудили армяно-азербайджанский конфликт и высказали серьезную озабоченность из-за продолжающихся широкомасштабных боевых действий.

Путин и Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности. Они подчеркнули необходимость урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами, в частности в формате Минской группы ОБСЕ.

Ранее французский лидер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя разрешить без России. Он рассказал, что планирует поговорить с коллегами из России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Макрон также напомнил, что Франция, США и Россия — сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в этом регионе.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.