Франция отметила роль России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России. Роль Москвы в региональных кризисах отметил французский президент Эммануэль Макрон, его цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что планирует поговорить с коллегами из России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Лидеры обменяются мнениями по урегулированию конфликта и предложат пути выхода из него.

Макрон также напомнил, что Франция, США и Россия — сопредседатели минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе. По его словам, они находятся в контакте по проблеме с самого начала эскалации.

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Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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