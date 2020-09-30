В ЕСПЧ ответили на запрос Армении из-за Нагорного Карабаха

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению прекратить конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

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В частности, Баку и Ереван призвали воздерживаться от принятия мер, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения. Так суд ответил на запрос Армении, потребовавшей от Азербайджана «прекратить военные нападения».

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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