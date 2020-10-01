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Ученые рассчитали математическую модель распространения коронавируса в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали математическую модель распространения коронавируса в России. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По их подсчетам, второй пик заболеваемости по масштабу случится до Нового года будет сопоставим с пиковым показателем 15 июля, когда в стране насчитывалось 245 680 больных. «Россию ждет монотонный устойчивый рост», — утверждает проректор по перспективным проектам университета Алексей Боровков.

В разработанной модели учитывается множество параметров. Среди них число инфицированных и переболевших, коэффициент выздоравливающих, восприимчивость людей к инфекции и интенсивность контактов граждан между собой. Ученые поясняют, что
такие модели в первую очередь необходимо создавать, чтобы рассчитать необходимые ресурсы здравоохранения и управленческие решения для прохождения пика второй волны с минимальными потерями.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что горожане не последовали рекомендациям перейти на удаленный режим работы, мягкие меры не дали почти никакого эффекта. Градоначальник отметил, что неутешительные результаты были заметны по тому, что в городе продолжали образовываться девятибалльные пробки, а в метро передвигалось много людей. «Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — добавил он.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось почти на 9 тысяч человек — это максимум с середины июня. В четверг, 1 октября, власти Москвы попросили работодателей перевести на дистанционную работу треть сотрудников до конца месяца. При этом Собянин заверил, что второй волны эпидемии в столице нет.

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