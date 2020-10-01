Собянин объяснил перевод москвичей на удаленку

Жители Москвы не последовали рекомендациям перейти на удаленный режим работы, мягкие меры не дали почти никакого эффекта. Так перевод москвичей на удаленку объяснил столичный мэр Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Градоначальник отметил, что неутешительные результаты были заметны по тому, что в городе продолжали образовываться девятибалльные пробки, а в метро передвигалось много людей. «Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — добавил Собянин.

Ранее мэр распорядился ввести в Москве на месяц домашний режим для пожилых людей и дистанционную работу для сотрудников. Работодателей обязали перевести на удаленку 30 процентов работников с 5 по 28 октября. В первую очередь это касается работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Власти Москвы пригрозили санкциями, если компании не выполнят требование. Также из-за коронавируса в московских школах продлили осенние каникулы с одной до двух недель.

Собянин говорил, что вслед за ростом числа новых случаев заражения увеличилось количество госпитализаций — более пяти тысяч в неделю. При этом он выразил надежду, что принимаемых мер будет достаточно для сдерживания инфекции, и новые не понадобятся.