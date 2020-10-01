Россию обвинили в нарушении протокола Минских переговоров

Председатель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы по Донбассу Хайди Грау приостановила заседание группы из-за нарушения Россией режима конфиденциальности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

По его словам, российская сторона заявила, что будет вести аудио- и видеозапись переговоров. Однако это не было согласовано заранее. Кроме того, Москва была намерена в одностороннем порядке опубликовать записи.

Грау предложила приостановить работу группы для выработки единого кодекса поведения и информационной политики. Позицию представителя ОБСЕ поддержала украинская сторона.

Кроме того, Киев отметил, что никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, «единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договоренностям».

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев фактически прекратил выполнять минские договоренности. По его словам, на сайте президента Украины есть фраза о намерении вернуть временно оккупированные территории «исключительно на украинских условиях».

22 сентября первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин понадеялся, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом до конца этого года. При этом он считает неприемлемым отказ властей от проведения выборов в тех районах Донбасса, которые находятся под контролем украинского государства. По мнению Фокина, их можно провести весной.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.