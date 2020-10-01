68-летняя фанатка секс-туризма перевела африканцу тысячи евро и стала его женой

Африканец женился на пожилой фанатке секс-туризма после того, как она по частям перевела ему на счет крупную сумму денег. Свою историю пара рассказала в эфире передачи «Секс на пляже» на канале Channel 4.

Героями шоу, по замыслу которого пожилые европейские женщины отправляются в Гамбию в поисках молодых любовников, стали 32-летний Алка (Alka) и 68-летняя жительница Бельгии Франсуаза (Francoise).

Во время съемок очередного выпуска у пары случился роман, и, вернувшись на родину из-за вспышки коронавируса, бельгийка начала ежемесячно отправлять возлюбленному по 300 евро (около 30 тысяч рублей) «на еду». В общей сложности за время карантина Франсуаза перевела Алке 60 тысяч евро (более пяти миллионов рублей).

«[Я дарю ей] счастье. И да, мы занимаемся сексом. Она моя женщина», — ответил мужчина на вопрос ведущих, что бельгийка получает от него взамен. Однако гамбиец заявил, что испытывает к своей избраннице искренние чувства и никогда не просил у нее денег.

В свою очередь, Франсуаза признается, что с Алкой она вновь почувствовала себя ребенком, и их отношения стали для нее «шансом на вторую жизнь».

После снятия ограничений участники шоу поженились. В настоящий момент они живут вместе в родной деревне Алки в Гамбии и строят «дом своей мечты» на накопленные от переводов Франсуазы деньги.

В августе 2017 года британская газета Daily Star перечислила лучшие, по мнению ее редакторов, направления для секс-туризма. В перечень вошел Таиланд, где интимные услуги, помимо борделей, оказывают в массажных салонах и барах Go-Go, а также бразильский город Рио-де-Жанейро, Канарские острова и Доминиканская Республика.