Дочь бывшего чемпиона UFC дебютирует в MMA

Американка Изабелла Мир дебютирует в смешанных единоборствах в возрасте 17 лет. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсменка проведет первый профессиональный бой в рамках организации IKON Fighting Federation. Турнир пройдет 22 октября и будет транслироваться на платформе UFC Fightpass.

Примечательно, что Мир никогда не выступала в MMA на любительском уровне. Девушка занималась вольной борьбой в средней школе. Изабелла — дочь американского тяжеловеса Фрэнка Мира, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Мир — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Изабелла посещала тренировки отца перед его поединком с Хави Айала на турнире Bellator 212 в декабре 2018. Она также присутствовала в углу отца на самом бое.

Мир — один из наиболее знаковых бойцов в истории UFC. Он удерживает рекорд по количеству болевых приемов в тяжелом весе. Американец одерживал победы над такими бойцами, как Брок Леснар, Мирко Филиппович, Рой Нельсон.