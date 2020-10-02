Спорт
 
Новая, персональная
Попробовать
Кристьян Гарин
Завтра
Начало в 12:00 (МСК)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Эвертон
Ливерпуль
Завтра
Начало в 17:00 (МСК)
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Англия - Премьер-лига • 4-й тур
Спартак М
Москва
Завтра
Начало в 19:00 (МСК)
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 10-й тур
Беневенто
Беневенто
Окончен
2:5
Интер М
Милан
Италия - Серия А • 1-й тур
Лидс Юнайтед
Лидс
Завтра
Начало в 19:30 (МСК)
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 4-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Бёрнли
Бёрнли
Англия - Премьер-лига • 4-й тур
Последние новости
В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее
Женщина похудела на 23 килограмма за пять месяцев и поделилась секретом успеха
Врач перечислил ошибки в лечении простуды
Tesla установила рекорд
Глава ВОЗ прокомментировал секс-скандал с участием своих подчиненных
Осуждены избивавшие зэков под крики «Суслики бегут» сотрудники колонии Ярославля
В Москве подвал многоэтажки превратили в незаконный хостел для мигрантов
Украина потребует от России вернуть Януковича
Мощная волна в Сочи унесла в море туристку в бикини во время фотосессии
Новости партнеров

Дочь бывшего чемпиона UFC дебютирует в MMA

Перейти в «Мою Ленту»
Изабелла Мир
Изабелла Мир
Фото: @ladymir11

Американка Изабелла Мир дебютирует в смешанных единоборствах в возрасте 17 лет. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсменка проведет первый профессиональный бой в рамках организации IKON Fighting Federation. Турнир пройдет 22 октября и будет транслироваться на платформе UFC Fightpass.

Примечательно, что Мир никогда не выступала в MMA на любительском уровне. Девушка занималась вольной борьбой в средней школе. Изабелла — дочь американского тяжеловеса Фрэнка Мира, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Мир — бывший чемпион UFC в тяжелом весе.

Изабелла посещала тренировки отца перед его поединком с Хави Айала на турнире Bellator 212 в декабре 2018. Она также присутствовала в углу отца на самом бое.

Мир — один из наиболее знаковых бойцов в истории UFC. Он удерживает рекорд по количеству болевых приемов в тяжелом весе. Американец одерживал победы над такими бойцами, как Брок Леснар, Мирко Филиппович, Рой Нельсон.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Isabella Mir, Frank Mir’s daughter set for pro MMA debut on Oct. 22
Бывший чемпион UFC высказался о недостающей Нурмагомедову наглости
Бывший боец UFC отказался видеть своих детей в MMA
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»

Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
18:37Сегодня

Немецкая полиция накрыла MMA-турнир неонацистов

17:31Сегодня

Девушка-боец MMA вынудила соперницу сдаться редчайшим приемом

16:09Сегодня

Чешский футболист «Спартака» описал Россию тремя словами

Спорт00:03 1 октября

«Теперь английский футбол представлен в России полностью»

Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
15:21Сегодня

Брат Нурмагомедова подписал контракт с Bellator

14:41Сегодня

ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

13:38Сегодня

Россия получит миллионы долларов за проведение чемпионата мира по футболу

Спорт10:5429 сентября
Никита Кучеров

«Мы заставили плавиться лед»

За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
12:55Сегодня

Затравленная за поездку на Бали конькобежка выложила оттуда фото в бикини

12:05Сегодня

Нурмагомедов жестко ответил на вопрос об отце

11:18Сегодня

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах

Россия
Кадыров назвал Путина защитником российской оппозиции
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Главное о новых зарплатах, призыве и пенсиях
Производство оборудования для метро запустят в Подмосковье
Александр Дрозденко «В нашей ленинградской семье все друг за друга»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко — о настоящем и будущем региона
Эпидемиолог оценил введение двухнедельных каникул в школах Москвы
Мусорный бизнес
Как помочь природе и заработать на отходах
Российский вирусолог описал победу над коронавирусом
Все материалы
Мир
В сообщении Трампа заметили тайное послание
Стал известен результат теста Байдена на коронавирус
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Россия присоединилась к ответным санкциям Белоруссии против стран Запада
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Байден избрал тактику Трампа
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Все материалы
Бывший СССР
В Раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Работу ПВО недалеко от Еревана сняли на видео
Все материалы
Экономика
В Англии запретили пластиковые соломинки и ватные палочки
Украина сообщила о рекордных запасах газа
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Потерявшим миллионы на нефтяных фьючерсах россиянам отказали в суде
Ozon собрался на американскую биржу
Дорога в жизнь
Как проходил чемпионат молодых профессионалов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Генерал СВР рассказал о сложностях поисков иностранной агентуры
ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Тюремщики решили потратить три миллиарда рублей на борьбу с мошенниками на зонах
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Затравленная за поездку на Бали конькобежка выложила оттуда фото в бикини
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Нурмагомедов жестко ответил на вопрос об отце
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах
Никита Кучеров«Мы заставили плавиться лед»
За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
Нурмагомедову пообещали грандиозного соперника для тридцатого поединка
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская журналистка покончила с собой у здания МВД
Империя должна умереть
 
Познер назвал Навального политическим оппортунистом
«Хорошие дела достигнут аудитории»
Крупнейшие интернет-компании России взялись за социальную рекламу. Зачем им это нужно?
Мужчина упустил работу в Google из-за письма в папке со спамом
«Он может попасть не в те руки, как и обычное оружие»
Искусственный интеллект уже помогает людям, но законы его не контролируют. Чем это опасно?
Петросян прятал сына от Степаненко на родине новой жены
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Подарок брата помог женщине раскрыть семейную тайну
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Volkswagen готовится к продаже бренда Lamborghini
Кроссоверы BMW X и купе BMW M8 на гоночном треке
Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?
Представлен первый в мире водородный седан класса люкс
Забытые концепты: бразильское чудо FEI X3 Lavinia
Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?
Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
Honda объявила об уходе из Формулы-1
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы