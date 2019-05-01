Бывший боец UFC отказался видеть своих детей в MMA

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Ренато Собрал рассказал о последствиях профессиональных выступлений для его здоровья. Об этом сообщает MMA Fighting.

«У меня уже диагностирована хроническая энцефалопатия (состояние, наступающее вследствие травм головного мозга, также известное как «синдром пропущенного удара» — прим. «Ленты.ру»). У многих бойцов из-за этого начинаются депрессии, припадки, проблемы со слухом. Этих симптомов пока нет, но у меня уже пропало зрение в левом глазу. Страдаю от артрита, проблем с коленями. Я перенес 13 операций», — вспоминает Собрал.

43-летний ветеран также отметил, что не хотел бы, чтобы его дети пошли по его пути. Собрал признался, что запретил бы сыну выступления в vale tudo (разновидность полноконтактных боев, предшественник MMA, в переводе с португальского «можно все» — прим. «Ленты.ру»).

Собрал известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Strikeforce и Bellator. Он одержал 37 побед и потерпел 11 поражений. Семь раз бразилец был нокаутирован.

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