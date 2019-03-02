Бывший боец UFC Филипович перенес инсульт после поединка и решил покинуть спорт

Хорватский боец смешанного стиля (MMA) Мирко Филипович объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в эфире хорватского телеканала Nove TV.

44-летний боец признался, что больше не может принимать удары в голову. У Филиповича случился инсульт после его последнего поединка с американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Спортсмен отметил, что его состояние нормализовалось. «Сейчас все в порядке. Мне повезло», — заявил он.

16 февраля Филипович победил Нельсона решением судей. До подписания контракта с Bellator хорват выступал в японской организации Rizin. С 2016 по 2018-й он провел шесть поединков, победив в каждом из них.

В феврале бразильский боец Вандерлей Силва пожаловался на последствия ударов в голову. По словам бразильца, ему приходится сталкиваться с мигренью, вспышками гнева и провалами в памяти.

Филипович известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Pride. Всего в карьере хорвата 38 побед и 11 поражений.

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