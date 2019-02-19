Бывший боец UFC захотел отомстить Емельяненко

Хорватский боец смешанного стиля (MMA) Мирко Филипович захотел вновь выйти в октагон против россиянина Федора Емельяненко. Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер в интервью MMA Junkie.

«Всегда считал, что если Емельяненко захочет выступить в России или Японии перед завершением карьеры — мы бы с удовольствием это организовали. Особенно, если речь идет о бое в Москве. Знаю, что Мирко хочет отомстить Федору за поражение. Его менеджеры постоянно связываются со мной по этому поводу. Но здесь нам требуется поговорить непосредственно с Федором», — заявил Кокер.

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44-летний Филипович подписал контракт с Bellator в марте 2018-го. Но дебютный бой в организации хорватский ветеран провел лишь 16 февраля 2019-го, одолев американца Роя Нельсона. Свой последний поединок 42-летний Емельяненко также провел под эгидой Bellator — россиянин уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов.

Филипович и Емельяненко выступали в японской организации Pride. На турнире Pride Final Conflict в 2005 году хорват уступил россиянину в поединке за титул чемпиона организации в тяжелом весе.

Филипович известен по своим выступлениям в кикбоксинге и MMA. Боец выступал в таких организациях как Pride, Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), Rizin. У хорвата 38 побед и 11 поражений.

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