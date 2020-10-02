Россия получит миллионы долларов за проведение чемпионата мира по футболу

Россия получит 100 миллионов долларов от Международной федерации футбола (ФИФА) за проведение чемпионата мира по футболу. Об этом «Интерфаксу» сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Дюков заявил, что более половины суммы будет направлено на развитие региональных футбольных центров. РФС потратит эти деньги на строительство объектов всесезонной инфраструктуры, в том числе на малоформатные манежи.

В феврале прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил прошедший в России чемпионат мира. По его мнению, это был лучший и самый красивый мундиаль за все время.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, одолевшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории. В матче за выход в полуфинал мундиаля команда Станислава Черчесова уступила по пенальти сборной Хорватии.