На Украине оценили заявление о крушении Ан-26 из-за борта с сыном командующего

В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) ответили на заявление губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что на крушение самолета Ан-26 могла косвенно повлиять приоритетная посадка воздушного судна, в котором летел сын командующего ВСУ Сергея Дроздова. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Там назвали это заявление «ложью и манипуляцией». «Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!», — заявили в ВСУ.

Как пишет РИА Новости, ранее Кучер заявил, что перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. Он отметил, что после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту. Это могло произойти из-за того, что посадили другой борт, притом что уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26.

При этом сам Дроздов подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением, был его сын. Однако он заверил, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал.

Ранее вице-премьер Украины Олег Уруский заявил об имеющихся вопросах к действиям экипажа разбившегося в Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26. По его словам, известно, что во время полета командир корабля сообщил руководству полета об отказе индикатора крутящего момента левого двигателя, после чего полет был продолжен.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.

Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще две возможные версии — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.