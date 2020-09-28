Украина начала расшифровку черных ящиков разбившегося Ан-26

Украина начала расшифровку черных ящиков военного самолета Ан-26, разбившегося 25 сентября в Харьковской области. Об этом 28 сентября сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии. Процесс расшифровки займет 3-5 дней.

Чиновник добавил, что обломки самолета доставлены в военную часть, где они находятся под круглосуточной охраной Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что расшифровка черных ящиков Ан-26 может затянуться.

На борту Ан-26 находились 27 человек: военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 из них. Проверяются несколько версий причин катастрофы, в том числе отказ двигателя, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, несоответствующее стандартам техобслуживание.

В Верховной Раде заявили, что крушение случилось из-за «мнимых военных реформ» и «бардака» в украинской власти.