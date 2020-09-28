В Раде назвали виновных в крушении Ан-26 под Харьковом

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива назвал виновных в крушении самолета Ан-26 под Харьковом. Его заявление опубликовано на сайте партии.

По мнению парламентария, катастрофа произошла из-за «мнимых военных реформ» и «бардака» во власти Украины. Он указал на проблемы с техническим обеспечением ВС Украины, которое не улучшилось, несмотря на проведенные реформы. «Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман», — отметил Кива.

Он добавил, что на Украине продолжают стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолетах, которым по 50 лет. «Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику», — указал депутат.

Кива отметил, что проведенная при прошлом президенте Украины Петре Порошенко реформа армии свелась исключительно к изменению формы военнослужащих. При этом нынешнее руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом и положение может измениться только «когда к власти придут профессионалы», полагает политик.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.