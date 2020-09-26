Стало известно о гибели сына украинского депутата при крушении Ан-26

При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир. Об этом стало известно из публикации на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Известно, что Владимиру Олабину было 20 лет, он был курсантом Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.