Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 затянется

Расшифровка черных ящиков разбившегося на Украине самолета Ан-26 затянется. Об этом сообщил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко, передает ТАСС.

По его словам, в этом случае есть потенциальная необходимость проведения дополнительных экспертиз, так что сроки могут сдвинуться. Быстрой расшифровки за пару дней точно ждать не стоит. В то же время, указал Варченко, никто не заинтересован в том, чтобы затягивать эту экспертизу. Сейчас на Украине работает правительственная комиссия, которая занимается расследованием авиакатастрофы.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. В нем находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, из них 26 погибли.

Бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета вечером в субботу, 26 сентября. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. После авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» УК Украины.