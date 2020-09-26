На Украине достали черные ящики потерпевшего крушение Ан-26

Украинские спасатели достали черные ящики из-под обломков потерпевшего крушение под Харьковом самолета Ан-26. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителей Харьковской областной администрации.

«Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы», — сказал глава обладминистрации Алексей Кучер. Он выразил надежду, что это будет сделано в ближайшее время. Отмечается, что в данный момент с места катастрофы забирают обломки самолета, их везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.