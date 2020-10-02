На Украине заявили о вопросах к действиям экипажа разбившегося Ан-26

На Украине заявили об имеющихся вопросах к действиям экипажа разбившегося в Харьковской области военно-транспортного самолета Ан-26. О них рассказал вице-премьер страны Олег Уруский, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Его слова прозвучали в эфире телеканала Украина, передает ТАСС.

«Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководству полета об отказе индикатора крутящего момента левого двигателя, после чего полет был продолжен, хотя выполнение полетного задания руководством было остановлено», — сказал Уруский и добавил, что следствию нужно изучить много вопросов. Среди них том числе исправность самолета и человеческий фактор, а также вопросы к системе организации полетов в учебном заведении и к действиям экипажа.

По его словам, следователи по данным расшифровки бортовых самописцев восстановили практически половину полета Ан-26.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.

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