В Одессе приземлился военный самолет США с отказавшим двигателем

В аэропорту Одессы экстренно приземлился военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает Vesti.ua.

Борт вылетел с немецкой базы Рамштайн. У самолета отказал один из четырех двигателей, он был вынужден совершить аварийную посадку. Экипаж пытается устранить поломку.

25 сентября в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек: военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 из них.

Рассматриваются различные версии причин авиакатастрофы, в том числе отказ двигателя и несоответствующее стандартам техобслуживание. Вице-премьер Олег Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 началась.