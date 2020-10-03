Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA

Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA), разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI), пишет The Drive.

I suppose this would be first documented use of Israel's LORA missile system by Azerbaijan. pic.twitter.com/Mm5J80fdAP — FJ (@Natsecjeff) October 2, 2020

Согласно изданию, данное оружие уничтожило мост через реку Акар, соединяющий Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

The Drive пишет, что на это указывает ролик, опубликованный в сети. Издание отмечает, что в случае подтверждения данной информации случившееся станет первым боевым применением LORA в мире.

Издание, ссылаясь на Стокгольмский институт исследования проблем мира (Швеция), напоминает, что в 2017-2018 годы Азербайджан приобрел у Израиля до 50 таких ракет.

В сентябре The Drive написало, что aзербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Согласно изданию, для этого использовались беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.