«Арсенал» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на четвертое место

«Арсенал» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. В составе победителей голами отметились Николя Пепе и Букайо Сака. У «клинков» отличился Дэвид Макголдрик.

Победа позволила «Арсеналу» набрать девять очков и выйти на четвертое место в турнирной таблице. «Шеффилд» потерпел четвертое поражение подряд, не имеет очков в активе и находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Арсенал».17 октября на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Фулхэм».