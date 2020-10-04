Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов озадачил фанатов, опубликовав фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

На снимке Нурмагомедов и его партнер по Eagles MMA Ислам Махачев с удивлением смотрят в сторону. 32-летний россиянин спрашивает подписчиков: «Как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?»

Один из болельщиков предположил, что спортсмены увидели ирландца Конора Макгрегора. Другой пользователь пошутил, что Нурмагомедов и Махачев удивляются возросшим ценам на бензин.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин — действующий чемпион организации в легком весе.

25 октября Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи. Их бой возглавит UFC 254, который пройдет на острове Яс в Абу-Даби.