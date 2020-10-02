Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов жестко ответил на вопрос об отце Абдулманапе Нурмагомедове на пресс-конференции перед поединком с американцем Джастином Гэтжи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не понимаю, когда люди спрашивают меня [о смерти отца]. Это очень тяжело. У вас есть отец? Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас?» — отреагировал Нурмагомедов на вопрос журналиста об отсутствии помощи отца при подготовке к поединку с американцем.

25 сентября Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца. По словам спортсмена, ему помогают постоянные тренировки, без них настроение сразу портится.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках. 25 октября ему предстоит поединок против Гэтжи. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.