Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры. Его слова приводит Sport24.

«Пока здоровье позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенного ответа по поводу завершения карьеры нет», — отметил 31-летний Нурмагомедов. При этом россиянин подчеркнул, что невозможно постоянно выходить на пик формы. «Как только пойму, что начинаю сдавать, то уйду из спорта», — добавил Нурмагомедов.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В его активе 28 побед в 28 поединках. На турнире UFC 254 в октябре ему снова предстоит защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.

В окружении Нурмагомедова не раз заявляли, что боец планирует уйти из спорта, добившись серии из 30 побед. В частности, такого мнения придерживался отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедова. Специалист умер 4 июля от осложнений, возникших на фоне коронавирусной инфекции.