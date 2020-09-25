Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца — Абдулманапа Нурмагомедова. Слова спортсмена приводятся на канале UFC Russia в YouTube.

По словам россиянина, ему помогают постоянные тренировки, без них настроение сразу портится. Нурмагомедов добавил, что его отец был таким же. По рассказам друзей, тренер всегда брал с собой сумку с формой и в любой поездке первым делом искал спортивный зал.

57-летний отец Нурмагомедова скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.