Ученые увидели в рыбах потенциал для лечения слепоты у людей

Ученые увидели в рыбах Данио-рерио (Zebrafish), отличающихся полосатым продольным окрасом, потенциал для лечения слепоты у людей. Все дело в том, что эти декоративные рыбки могут самостоятельно «отращивать» сетчатку глаза, пишет The Sun.

Согласно исследованиям, повреждение сетчатки — одна из самых распространенных причин слепоты. Данио-рерио могут восстанавливать ее всего за неделю. Химическое вещество в их мозгу приводит в движение клетки, которые «мигрируют» в поврежденные органы, восстанавливая их.

По подсчетам ученых, порядка 70 процентов генов этих рыб схожи с человеческими, а значит, надеются ученые, человек однажды сможет делать так же.

Ранее сообщалось, что российские врачи спасли от слепоты пациента, страдающего катарактной близорукостью, развившейся до минус 45 диоптрий. Россиянину имплантировали искусственный хрусталик с линзой «минусовой» диоптрийности. Она смогла полностью компенсировать экстремальную близорукость и правильно распределить «изображение» по глубине удлинившегося глаза.