Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1», передает в воскресенье, 4 октября, РИА Новости.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — отметил градоначальник.

Однако мэр города подчеркнул, что больницы, оказывающие плановую помощь, пока не будут переводить на работу с COVID-19.

Накануне сообщалось, что за последние сутки в Москве COVID-19 заразились 2884 человека — это максимум с 23 мая. Тогда было зафиксировано 3190 случаев. За сутки в Москве умерли 32 человека, всего с начала пандемии, по данным оперштаба, зафиксировано 5314 летальных исходов.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он объяснил, что пока у 70 процентов населения не появится иммунитет, заболеваемость будет расти, но в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий.