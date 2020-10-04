«Тоттенхэм» со счетом 6:1 разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 4 октября, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей дублями отметились Сон Хын Мин и Харри Кейн, по голу забили Танги Н'Домбеле и Серж Орье. У МЮ отличился Бруну Фернандеш. На 28-й минуте красную карточку получил форвард манкунианцев Антони Марсьяль.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать семь очков и выйти на пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» имеет в активе три очка и располагается на 16-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 17 октября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Вест Хэм».