«Арсенал» уволил проработавшего 27 лет в клубе маскота в целях экономии

Лондонский «Арсенал» уволил Джерри Кая, работавшего в качестве маскота на домашних матчах команды. Об этом в Twitter сообщает издание Goal.com.

Англичанин на протяжении 27 лет развлекал болельщиков в костюме динозавра. Его персонаж получил имя Гуннерзавр и приобрел большую популярность в социальных сетях. В Twitter на маскота подписано 60 тысяч человек, а в Instagram — 131 тысяча. Кай болеет за «Арсенал» с 1963 года, руководство «канониров» приняло решение расстаться с ним в целях экономии.

В феврале этого года был опубликован список самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. Пятое место с зарплатой 14 миллионов евро в год занял полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за английский клуб.

После четырех туров нынешнего первенства Англии «Арсенал» имеет в активе девять очков. Команда занимает четвертое место.