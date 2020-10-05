Путин и Клинтон обсуждали варианты ухода Милошевича с поста президента Югославии

Президент России Владимир Путин в сентябре 2000 года обсуждал с 42-м лидером США Биллом Клинтоном варианты отстранения тогдашнего главы Югославии Слободана Милошевича. Это следует из стенограммы переговоров российского и американского политиков, опубликованной на сайте цифровой библиотеки Клинтона.

Согласно расшифровке беседы, 6 сентября 2000 года президент США попросил Путина встретиться с Мило Джукановичем, занимавшим в то время пост президента Черногории (входила в состав Югославии). Последний отказывался признать изменения в конституцию, которые бы позволили Милошевичу досрочно переизбраться, и призывал черногорцев бойкотировать выборы президента и парламента Югославии. Клинтон опасался, что Милошевич из-за действий Джукановича попытается ввести войска в Черногорию, объявить чрезвычайное положение и отменить выборы в стране.

На это Путин ему ответил, что с Джукановичем встретится секретарь Совета безопасности России Сергей Иванов.

30 сентября между Путиным и Клинтоном состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент США попросил своего коллегу заставить Милошевича уйти с руководящего поста. Российский лидер в свою очередь усомнился, что Милошевич добровольно уйдет. Он также посетовал на то, что кандидат от оппозиции Воислав Коштуница отказался встречаться в Белграде с представителями Москвы. «У него стопроцентный шанс на победу. У Милошевича останется только один шанс — фальсификация результатов выборов», — добавил Путин.

Тогда же стороны обсудили, что делать с Милошевичем после его ухода с поста президента Югославии. В частности, Путин предлагал оставить его в Сербии или отправить в США. Клинтон в свою очередь пообещал подумать над этим.

Слободан Милошевич — президент Сербии в составе Югославии в 1989-1997 годах, а затем — с 1997 по 2000 годы — президент Югославии. На выборах в октябре 2000-го признал свое поражение в первом туре после попытки оппозиции и протестующих захватить здания парламента и государственной телерадиокомпании.

Следующим и последним президентом Югославии стал Воислав Коштуница.