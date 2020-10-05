Бывший тренер сборной России по биатлону вышел из комы

Бывший главный тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер вышел из комы. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации источника, специалист, несмотря на перенесенный сердечный приступ, чувствует себя нормально. Врачи дают благоприятный прогноз, кроме того, немецкий тренер уже сам смог пообщаться с семьей.

28 сентября сообщалось, что 65-летний специалист перенес инфаркт после велотренировки рядом с немецким Рупольдингом. Пихлера реанимировали на месте, а позднее доставили в больницу Траунштайна.

В 2018 году Пихлер завершил тренерскую карьеру. В последние годы он работал со сборной Швеции. После ухода из спорта специалист остался советником команды.

Пихлер тренировал сборную России с 2011 по 2014 год. Биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми он работал, были обвинены в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Григория Родченкова. Пихлер выражал уверенность в невиновности спортсменок и обвинял информатора WADA во лжи.