Бывшего тренера сборной России по биатлону Пихлера ввели в кому

Бывшего тренера женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера ввели в искусственную кому. Об этом сообщает Expressen.

По информации издания, 65-летний специалист перенес инфаркт после велотренировки рядом с Рупольдингом. Пихлера реанимировали на месте, а позднее доставили в больницу Траунштайна.

Брат тренера Клаус Пихлер заявил, что настроен оптимистично, так как больной находится под наблюдением лучших врачей. «Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», — добавил менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо.

В 2018 году Пихлер завершил тренерскую карьеру. В последние годы он работал со сборной Швеции. После ухода из спорта специалист остался советником команды.

Пихлер тренировал сборную России с 2011 по 2014 год. Биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми он работал, были обвинены в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Григория Родченкова. Пихлер выражал уверенность в невиновности спортсменок и обвинял информатора WADA во лжи.