Российская фигуристка рассказала о требованиях к весу для спортсменок

Бывшая российская фигуристка Евгения Косыгина рассказала о требованиях к весу для спортсменок. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Требования к весу есть во всех видах — в танцах, в парах, в одиночном. Девочки все время слышат — не жри, не жри, худей, худей», — заявила Косыгина. Она добавила, что в фигурном катании не приветствуются кардинальные изменения во внешности, однако зачастую спортсмены меняют прически для привлечения внимания судей.

В июле этого года российская фигуристка Бетина Попова вспомнила о желании покончить с собой. Попова рассказала, что в детстве ей было страшно приходить на взвешивание, и из-за лишнего веса она хотела свести счеты с жизнью. Кроме того, олимпийская чемпионка Алина Загитова в 2019-м рассказывала о страхе опозорить Россию на чемпионате мира в Японии из-за того, что у нее изменился вес.

Косыгина выступала в танцах на льду в паре с Николаем Морошкиным. Вместе они стали победителями финала Кубка России в сезоне-2014/2015.